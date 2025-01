Assaltantes invadem casa e matam morador a tiros na Baixada

Jhonatan da Rosa Costa, de 34 anos, foi morto a tiros dentro de sua casa, na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro Vila Olorum, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.



Segundo a mulher da vítima, bandidos invadiram a residência do casal. Enquanto os assaltantes reviravam os armários da casa, Jhonatan fugiu, pulando a janela, mas foi perseguido pelos criminosos e baleado na rua.



A Polícia Civil informou que a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso para esclarecer os fatos e descobrir os autores do crime. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Jhonatan.