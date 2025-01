Morre aos 95 anos Joan Plowright, atriz de '101 Dálmatas' indicada ao Oscar

Ícone do teatro britânico, a atriz Joan Plowright morreu aos 95 anos. A morte foi confirmada pela família à rede BBC, que disse que a atriz morreu serena, mas sem informar a causa da morte.

Em comunicado, os familiares celebraram a "longa e ilustre carreira" da atriz, que participou de produções como O Último Grande Herói (1993), Denis - O Pimentinha (1993), 101 Dálmatas (1996) e Um Sonho de Primavera (1993), que lhe rendeu uma indicação ao Oscar. A atriz era ainda dona de dois Globos de Ouro, um Emmy e dois Bafta.

A nota diz também que a atriz estava aposentada há uma década, desde que tinha perdido a visão, e finaliza dizendo que ela passou a última década em sua propriedade em Sussex, rodeada de amigos e família. "Anos repletos de risos e boas memórias", finaliza a declaração da família.

Nos palcos britânicos, Plowright ganhou notoriedade ao trabalhar com diretores e dramaturgos como Orson Welles, em Moby Dick, de 1955; John Osborne, em The Entertainer, de 1957, e Shelagh Delaney, em A Taste of Honey, de 1960. Esta última montagem foi parar na Broadway e acabou rendendo a Plowright um Prêmio Tony.

Na vida pessoal, um episódio nos anos 1950 foi marcante. Nos ensaios de The Entertainer, conheceu o também ator Laurence Olivier (1907-1989). Na produção, ela interpretou a filha do personagem de Olivier, que já era um ator consagrado nos palcos britânicos. Ele era casado com a atriz Vivien Leigh (1913-1967), de quem se separou em 1960 para ficar com Joan Plowright. Eles se casaram no ano seguinte. O casamento durou até a morte de Olivier, em 1989 e os dois tiveram três filhos.