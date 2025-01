Complexo da Maré tem tiroteio pesado com operação da polícia

As Polícias Civil e Militar realizam uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (17), contra uma quadrilha de roubo de cargas. Agentes procuram uma viatura clonada que foi usada em um roubo em um depósito em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense..

Veja o vídeo:

OPERAÇÃO POLICIAL EMERGENCIAL NA VILA DO JOÃO E VILA DOS PINHEIROS, COMPLEXO DA MARÉ, ZONA NORTE, RIO DE JANEIRO RJ. pic.twitter.com/8iTHQwni4q — Popular News (@LevySallahK) January 17, 2025

Duas pessoas foram presas em flagrante. A PolÍcia Civil informou que os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Os presos estavam em um local onde drogas eram armazenadas. As equipes apreenderam cerca de 250 kg de entorpecentes e recuperaram uma carga roubada.



Na madrugada de quarta-feira (15), criminosos armados utilizaram uma viatura clonada da Polícia Civil para roubar o depósito de uma loja, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Câmeras de segurança registraram a ação da quadrilha, composta por quatro homens encapuzados.



A viatura clonada, com o número da 55ª DP (Queimados) e o giroflex ligado, acompanhou os três caminhões levados pelos suspeitos. A carga roubada, composta por eletrodomésticos, pode estar na Maré, segundo a investigação em andamento.



A Avenida Brasil, na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ficou temporariamente fechada durante a atuação dos agentes. A operação faz parte da Operação Torniquete, realizada por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), 21ª DP (Bonsucesso), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e 22º BPM (Maré).