Não há previsão de alta do CTI

A mãe de Juliana, Dayse Rangel, agradece a todos que "estão ajudando nessa fase". "Ela está sabendo mais ou menos o que está acontecendo com ela. Ela pediu justiça porque só ela e Deus sabem o que ela está passando ali. É só alegria, ontem ela acabou com a medicação de antibióticos, porque ela estava com infecção, e graças a Deus está dando tudo certo, já deu. É só felicidade, só vitória", declarou.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, a paciente segue respirando por meio da traqueostomia e está em processo de desmame, ficando em períodos do dia fora do suporte ventilatório, depois que precisou voltar para a ventilação mecânica, no último dia 7. A pasta disse ainda que a jovem se mantém sem necessidade de sedação, despertando e interagindo, e realizando fisioterapia motora e respiratória.

"Do ponto de vista neurológico, não apresentou novos sintomas, sem novos déficits e sem necessidade de nova abordagem neurocirúrgica".