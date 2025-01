Baleada pela PRF pede justiça em bilhete

Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite do dia 24 de dezembro, continua respondendo bem ao tratamento e se comunicou com familiares por meio de um bilhete. Ela está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde a véspera de Natal do ano passado, quando foi atingida na cabeça. No recado que escreveu aos familiares, a vítima desabafou sobre seu estado e pediu justiça.

De acordo com o pai da vítima, Alexandre Rangel, Juliana já sabe que foi baleada e, na última quinta, entregou o bilhete durante uma visita dele, já que ainda não consegue falar. "Quero justiça. Só Deus e eu sabemos o que estou passando", escreveu Juliana.

"Graças a Deus, cada dia que passa ela está interagindo mais, está se recuperando bem. Ontem fui visitá-la e ela fez até uma cartinha, escreveu. Apesar dela estar com a traqueostomia, não podendo falar, está interagindo muito bem, escreveu na cartinha que quer justiça. Eu estou muito feliz que a minha filha está viva, isso foi um milagre de Deus", celebrou Alexandre.