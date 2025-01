Tenente-coronel da PM é exonerado depois de invadir prédio e agredir porteiro

O tenente-coronel Ivan Blaz foi exonerado nesta sexta-feira (17) do cargo de comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Botafogo. A decisão foi tomada após o policial se envolver em uma confusão em um prédio no Flamengo, na Zona Sul.



Segundo denúncias, o PM teria agredido o porteiro do edifício. Ele teria chegado alterado ao local, supostamente alcoolizado, e acompanhado de uma mulher. Blaz teria informado ter recebido uma informação sobre o paradeiro de Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como "Peixão", líder da facção Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo de Israel, na Zona Norte.



No entanto, Peixão não foi encontrado no prédio.



A Polícia Militar informou que, ao tomar conhecimento dos fatos, o secretário de Estado da PM, coronel Marcelo de Menezes, exonerou Blaz do comando do 2º BPM e o transferiu para a Diretoria Geral de Pessoal da PM.



A Corregedoria Geral da corporação também instaurou um Inquérito Policial Militar para investigar as circunstâncias do ocorrido.