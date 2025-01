PM e mulher são mortos a tiros em bar de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu – Um policial militar e a namorada foram assassinados na madrugada deste sábado (18) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Washington Souza da Silva, de 36 anos, e Ariane Barreto estavam em um bar, no bairro Rancho Novo, quando foram atacados a tiros.

Meia Hora conversou com uma testemunha, que estava no Buteco Provisório, localizado no número 1130 da Rua Luiz Sobral, e pediu para não ser identificada. Segundo ela, o ex de Ariane, que também seria policial, foi o autor dos disparos: "O bar estava cheio lotado, um ambiente familiar, com muitos casais, crianças no play. E o casal estava sozinho na área externa quando o ex da menina chegou e atirou. Eu não conhecia o ex, só o rapaz que morreu, que costumava frequentar o bar".

A testemunha contou ainda que o criminoso, após fugir, teria se matado na Via Dutra. A reportagem apurou que a Polícia Civil recebeu a informação de que o ex de Ariane seria o atirador, mas ainda não confirma oficialmente. Também não há uma versão oficial sobre o suposto suicídio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h25 e já encontrou as vítimas sem vida. Equipes do 20° BPM (Mesquita) também estiveram no estabelecimento para isolar a área. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Nas redes sociais, pessoas que conheciam Washington e Ariane lamentaram as mortes: "Sem acreditar. Que Deus te receba de braços abertos, Ari", postou uma amiga de Ariane; "Meu Deus! Que fim trágico. Deus console a todos", comentou outra.



"Que Deus conforte a família do meu amigo Washington Souza. Que cara incrível"; "Um cara parceiro. Vai deixar saudade"; "Moleque bom. Sem palavras. Que Deus conforte a sua família. Descanse em paz irmão. Quanta covardia"; "Eu trabalhei com ele. Rapaz gente boa", diziam algumas postagens de amigos do PM.

Houve relatos também de quem estava no bar no momento dos disparos: "Obrigado senhor pelo grande livramento. Estava trabalhando na hora do ocorrido. Mas eu e toda a equipe estamos bem", celebrou um; "Eu estava lá. Acabei de chegar em casa. Corri muito porque fui voltar para ver meus amigos, e saiu foi mais tiro", lembrou outro.

Washington Souza da Silva deixa um filho. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento das vítimas.