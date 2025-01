Piloto de helicóptero que caiu e matou dois em SP diz que mau tempo prejudicou

O piloto do helicóptero que caiu nesta sexta-feira (17) , em São Paulo, e foi resgatado com vida, estava abalado e com sede após passar a noite em uma área de mata fechada ao lado da Rodovia dos Bandeirantes, na cidade de Caieiras. Segundo a capitã da Polícia Militar Larissa Fidelis, o piloto Edenilson de Oliveira Costa, de 49 anos, informou que o mau tempo o desorientou, e isso teria causado o acidente. A informação foi concedida durante uma coletiva de imprensa.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) explica que a desorientação espacial ocorre quando o piloto não consegue identificar com precisão a sua localização. Essa desorientação pode criar falsas informações sensoriais e ilusão de referência durante o voo, fazendo com o piloto deixe de notar alterações como uma sensação de queda, por exemplo.

A capitã também informou que o piloto e a menina passaram a noite fora da aeronave e debaixo de um guarda-chuva, dentro da região de mata.

"No momento em que a gente visualizou a aeronave, a gente viu imediatamente o piloto desorientado na ribanceira próxima à aeronave. Nós efetuamos o pouso no meio da rodovia, paramos o trânsito. Dois tripulantes desembarcaram da aeronave e foram de encontro com o piloto. Ele só dizia que tinha a menina que estava viva", contou Fidelis.

Decolagem

A aeronave decolou do heliporto Helicidade, no Jaguaré, na Zona Oeste da cidade de São Paulo, com destino à cidade de Americana, no interior do estado, na noite de quinta-feira (16), às 19h16. A Sala de Rádio do local informou que o tempo fechado havia dificultado a visibilidade.

Acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, o sinal de GPS do helicóptero sumiu por volta de 20h34, e uma chamada de desaparecimento da aeronave foi recebida às 23h28. A aeronave, da fabricante Eurocopter France, e modelo EC 130 B4, caiu na região do Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras.

Das quatro pessoas a bordo, Edenilson, o piloto, e Bethina Feldman, passageira de 12 anos, sobreviveram. André Feldman, de 50 anos, e Juliana Elisa Alves Feldman, de 49 anos, pais de Betina, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O acidente ocorreu no dia do aniversário de 12 anos de Bethina.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) e Comando de Aviação da Polícia Militar trabalharam durante o resgate.

Equipes atuaram no resgate na manhã desta sexta-feira (17) Divulgação/Bombeiros/Defesa Civil

Estado de Saúde dos sobreviventes

O Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital, disse que Edenilson e Bethina deram entrada no hospital na manhã desta sexta-feira (17), mas informou que a instituição não possui autorização para informar o estado de saúde dos pacientes.

Piloto

Edenilson de Oliveira Costa, o piloto do helicóptero, é casado e pai de duas filhas. O profissional tem mais de 15 anos de experiência na área e, segundo registros profissionais, atualmente trabalha em Brasília. Edenilson também possui formação em Enfermagem pela Faculdade de Jaguariúna.