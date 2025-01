Um suspeito foi preso na ação

Na ação, os PMs prenderam um suspeito e a moto roubada. No tiroteio, N. e a mãe acabaram baleadas e foram socorridas pelo Samu para o Hospital Municipal de São João de Meriti. Atingida no tórax, a adolescente não resistiu. Já Claudia Morais, de 42 anos, precisou ser transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, e recebeu alta na mesma noite.

Segundo o Fogo Cruzado, este é o segundo caso de adolescente baleado neste ano no Grande Rio. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. O comando do 21º BPM instaurou um procedimento apuratório. Uma cunhada da vítima contou que ela e o marido, que era irmão mais velho, pretendiam levar a menina para morar com eles fora do Buraco Quente, comunidade dominada pelo Comando Vermelho (CV). "A gente ia pegar ela para morar com a gente, só que não deu tempo, infelizmente".