Corpo de menina é sepultado sob comoção

O corpo de N.M.S, de 12 anos, foi sepultado ontem sob forte comoção. A menina morreu na última quinta, ao ser atingida por uma bala perdida, em um tiroteio na comunidade do Buraco Quente, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Familiares e amigos se reuniram no Crematório Metropolitano São João Batista, no município, para a despedida.

A mãe da criança, que também acabou baleada no tiroteio, chegou ao velório em uma cadeira de rodas, com muletas e a perna direita enfaixada. Muito abalada, Claudia Morais, de 42 anos, precisou ser amparada por familiares, que também estavam emocionados. Durante a despedida, uma das irmãs da vítima também foi confortada por parentes. No velório, um pastor fez uma oração e os presentes cantaram músicas.

"Até quando? Só vai ser mais uma? Os corações ficam dilacerados, até quando isso? Não dá, está difícil, é mais um pedaço que se foi e outros vão, também. Até quando?", lamentou a tia da menina, Barbara Moraes, em entrevista ao RJ1 da TV Globo.

"A pergunta que todos fazem é: "por que estava na rua?". Nós temos que sair de casa. A gente não pode ficar preso, ser refém disso tudo. Temos quer ir no mercado, para a escola, no médico", finalizou o desabafo.