PM e namorada são mortos a tiros

Um policial militar e a namorada foram assassinados, na madrugada de ontem, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Washington Souza da Silva, de 36 anos, e Ariane Barreto estavam em um bar, no bairro Rancho Novo, quando foram atacados a tiros.

O MEIA HORA conversou com uma testemunha, que estava no Buteco Provisório, localizado no número 1130 da Rua Luiz Sobral. Segundo ela, o ex de Ariane, que também seria policial, é o autor do crime: "O bar estava lotado, um ambiente familiar com muitos casais, crianças no play. E o casal estava sozinho na área externa quando o ex da menina chegou e atirou. Eu não conhecia o ex, só o rapaz que morreu, que costumava frequentar o bar".

A testemunha contou ainda que o atirador, após fugir, teria se matado na Via Dutra. A reportagem apurou que a Polícia Civil recebeu a informação sobre o ex de Ariane, mas ainda não confirma oficialmente a autoria. Também não há uma versão oficial sobre o suposto suicídio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h25 e já encontrou as vítimas sem vida.