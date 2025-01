Sertanejo é preso por agredir namorada em Goiás

Um cantor sertanejo, de 31 anos, foi preso em Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano, após agredir sua namorada, de 35 anos. A vítima relatou à polícia que sofria agressões constantes ao longo do relacionamento de seis meses. Na última briga, o homem bateu a cabeça da mulher contra a parede, o que resultou em dois pontos na testa.

O crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (16), e o cantor foi preso em sua casa na tarde do mesmo dia. As informações são do G1.

Segundo a vítima, as agressões eram motivadas por ciúmes. Na quarta-feira (15), a mulher passou o dia no bar da cidade com as amigas. O agressor, que trabalha cantando em estabelecimentos locais, foi até o lugar, onde permaneceu com um casal e uma amiga da vítima. Quando chegaram em casa, o cantor começou a xingar a então namorada e, antes das agressões, teria dito que ela "não presta", pois "passou o dia no bar", de acordo com as autoridades.

A mulher contou à Polícia Civil que o homem a empurrou contra a cama, a enforcou, a levantou pelos cabelos, além de dar tapas em seu rosto e bater sua cabeça contra a parede por três vezes, enquanto ela implorava para que as agressões parassem.

Uma amiga estava no local e tentou impedir o ataque, mas não conseguiu. Após perguntar à vítima se poderia ligar para a polícia, a testemunha pediu ajuda.

O delegado responsável informou que a mulher contou ter sofrido violência durante todo o relacionamento. "Ele a enforcava e puxava o cabelo dela, além de ofendê-la com xingamentos", destaca. Não havia sido registrada uma denúncia antes deste último episódio. Pelo histórico violento, a vítima decidiu representar criminalmente contra o suposto agressor e pedir medidas protetivas de urgência.

A vítima foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento médico. O homem deve responder por lesão corporal decorrente de violência doméstica, de acordo com a Polícia Civil. Após a audiência de custódia do agressor, a prisão foi convertida em preventiva.