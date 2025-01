PM suspeito de matar a ex e o namorado dela mantinha vídeo de casamento nas redes

Rio - O policial militar suspeito de matar a ex-companheira e o namorado dela mantinha um vídeo do casamento com a vítima nas redes sociais, mesmo após o fim do relacionamento. Ariane Nascimento Barreto, de 22 anos, e o PM Washington Souza da Silva, 36, foram mortos a tiros em um bar de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no sábado (18). A Polícia Civil investiga se Jorge Gutemberg Coelho da Silva, 45, foi o autor dos disparos.



No perfil de Gutemberg, não há outras publicações além do vídeo de um álbum de fotos do dia do casamento com Ariane, em 2023. O registro, publicado em 14 de agosto de 2024, tem a legenda "melhor dia da vida" e a música "Um Amor Puro", do cantor Djavan.



Segundo relatos, o PM era lotado no Segurança Presente e teria tirado a própria vida após matar as vítimas, na Via Dutra, onde um corpo foi encontrado dentro de um carro, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso é investigado pela 58ª DP (Posse), mas a Polícia Civil ainda não confirmou se as mortes do homem e do casal têm ligação. Já os assassinatos de Ariane e Washington são investigados pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



Na ocasião, a jovem e o PM estavam no Buteco Provisório, no bairro Rancho Novo, quando foram alvos de tiros. Ao DIA, uma testemunha que estava no bar contou que o casal estava sozinho na área externa, quando ex-companheiro se aproximou e atirou. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas já os encontrou sem vida. Nas redes sociais, o estabelecimento prestou solidariedade aos familiares das vítimas e informou que já entregou imagens das câmeras de segurança à polícia.



Até o momento, não há informações sobre o horário e local dos sepultamentos de Ariane e Washington. O corpo de Jorge será enterrado neste domingo (19), no Cemitério Jardim Envida Rio, em Queimados, também na Baixada Fluminense, às 14h.