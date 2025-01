Novas estratégias e arrependimentos movimentam a madrugada dos brothers no 'BBB 25'

A madrugada que seguiu a formação do Paredão no Big Brother Brasil 25 foi intensa e cheia de reviravoltas. Análises, desabafos e reformulações de estratégias dominaram as conversas entre os participantes na madrugada desta segunda-feira, 20.

Com Edilberto e Raíssa, Arleane e Marcelo, e Diogo e Vilma na berlinda, os brothers refletiram sobre suas escolhas no jogo, enquanto o clima de tensão tomava conta da casa.

Confira os principais acontecimentos da madrugada no 'BBB 25':

Vivendo com cobra

Após a formação do Paredão, as três duplas emparedadas conversaram na cozinha do Vip sobre a dinâmica e Marcelo disse que ficou impressionado com a situação.

Todos no alvo

No Quarto Nordeste, a dupla Vitória e Mateus, que ganhou a prova Bate e Volta, discutiu sobre os alvos da casa com as irmãs Camilla e Thamiris.

Vida após a Xepa

Em uma conversa com Thamiris, Diogo descobriu que recebeu o voto dela e de Camilla e contou que sentiu um afastamento das irmãs quando elas foram pro Vip.

Convite especial

Em mais uma DR com Mateus, Vitória Strada reclamou do distanciamento do amigo no reality. A dupla ainda avaliou que os emojis de biscoito no Queridômetro podem ser o reflexo do comportamento na casa.

Voto justo

A líder Aline conversou com Diogo na despensa e afirmou que achou justo desempatar os votos da casa escolhendo o brother para ir ao Paredão.

Vitória soberba

A reação de Vitória Strada após vencer a Prova Bate e Volta não agradou Camilla.

Vamos combinar?

Com Giovanna, Gracyanne, Thamiris, Camilla, Mateus e Vitória Strada, Diego Hypolito avaliou a decisão de não combinar votos na primeira semana do reality.

Arrependimento

Thamiris revelou que se arrependeu de ter votado em Diogo e Vilma.

Almoço com Belo

Prontos para dormir no Quarto Fantástico, os brothers comentam a relação próxima entre Maike e Giovanna e o brother brinca que quer almoçar com o cantor Belo, ex-cunhado da sister.