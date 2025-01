Entenda a origem do Dia de São Sebastião, feriado no Rio e em outras cidades

No dia 20 de janeiro é comemorado o Dia de São Sebastião, santo da Igreja Católica conhecido como protetor contra epidemias, guerras e a fome. A data é feriado municipal no Rio de Janeiro; em São Sebastião, litoral norte paulista; e em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

O santo é considerado o padroeiro das três cidades, assim como de outras menores, como José Boiteux, em Santa Catarina, e Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais - também é feriado em 20 de janeiro nestes locais.

De acordo com o Vaticano, São Sebastião foi um oficial do exército do império romano. Ele era natural de Milão, na Itália. Foi condenado pelo então imperador Diocleciano (244-313), que "o estimava pelas suas qualidades, mas não suspeitava que fosse cristão", e sobreviveu a flechadas.

Preso, ajudou cristãos em cárcere e converteu militares e nobres para o cristianismo. Depois, foi açoitado até a morte a mando do imperador.

A prefeitura do Rio de Janeiro afirma que o santo foi escolhido para ser padroeiro da cidade durante a sua fundação, em 1565. A cidade teria nascido, inclusive, com o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro.

"Em 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro pretendendo aqui fundar uma colônia. Em 1564, os portugueses resolveram, enfim, organizar uma expedição para expulsá-los e fundar uma cidade fortificada com o objetivo de impedir para sempre outras investidas", diz a prefeitura do Rio.

"Estácio de Sá, sobrinho do governador Mem de Sá, chegou em terras cariocas no dia 28 de fevereiro com alguns navios e soldados, desembarcando na praia entre o morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar. No dia seguinte, 1º de março de 1565, fundou oficialmente a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em homenagem ao rei menino de Portugal e escolheu o santo de mesmo nome para padroeiro, a quem se presta homenagem no dia 20 de janeiro", afirma o município do Rio.

Já em Ribeirão Preto, o santo foi escolhido como padroeiro porque "no seu início, Ribeirão recebeu o nome de Vila São Sebastião", conforme a Câmara Municipal. Além disso, o aniversário da cidade paulista foi comemorado em 20 de janeiro até 1967, quando a data foi transferida para 19 de junho.

"Esse dia deixou de ser feriado, mas ficou marcado por inaugurações históricas. Em 1939, a inauguração da fonte luminosa da Praça XV de Novembro pelo prefeito Fábio Barreto e, em 1955, a inauguração do Museu do Café pelo prefeito Costabile Romano", diz uma publicação da câmara ribeirão-pretana.

A cidade de São Sebastião, no litoral paulista, foi batizada e carrega até hoje o nome do santo porque foi descoberta em 20 de janeiro - de 1502 ou 1532, conforme as duas versões que existem sobre a sua fundação.

"No dia 20 de janeiro, além de festejar o nosso santo padroeiro, comemoramos o dia que em Américo Vespúcio e sua tripulação passaram pelo canal e avistaram a nossa terra", diz a prefeitura do município costeiro.D