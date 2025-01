Vídeo: homem é preso após agredir com pá gerente de mercado

Mato Grosso - Um homem foi preso após agredir o gerente de um supermercado com uma pá neste sábado (18). O caso aconteceu em Sinop, no interior do Mato Grosso.

Um vídeo das câmeras internas do estabelecimento mostra o momento em que o investigado caminha com o utensílio atrás do funcionário, de 43 anos. Em seguida, ele se posicionou e acertou o homem, que caiu no chão. Na sequência, seguranças do supermercado imobilizaram o agressor. Confira:

Homem é preso após agredir gerente de supermercado em Sinop, no Mato Grosso.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/a0u4enIOe5 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 20, 2025

Após o ocorrido, a Polícia Militar foi acionada ao local. O homem foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

Em nota ao DIA, a Polícia Civil do Mato Grosso informou que o suspeito já foi ao mercado com a intenção de atacar o gerente. Segundo as investigações, ele teria agido após ouvir uma série de reclamações de sua esposa, que trabalha no estabelecimento, com relação à vítima.

A rede de supermercados Machado, onde aconteceu o crime, disse estar apurando o ocorrido de forma detalhada.



"No momento, estamos apurando os fatos de forma detalhada para entender plenamente a situação e tomar as medidas necessárias. Reforçamos nosso compromisso com o respeito, a segurança e o bem-estar de nossos colaboradores e clientes, valores que sempre guiaram nossa atuação", diz um trecho da nota. Confira o posicionamento completo: