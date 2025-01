Soldado é agredido com pedaços de pau por colegas do serviço militar no interior de SP

Um soldado do Exército Brasileiro, de 19 anos, registrou um boletim de ocorrência contra outros cinco colegas do serviço militar por agressão. Na denúncia, ele revela que foi atacado com pedaços de pau e outros objetos. O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira, 17.

Questionado, o Comando Militar do Sudeste informou que foi instaurado inquérito policial militar para apurar e que os envolvidos serão punidos e expulsos do Exército. Em nota, declarou ainda que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer conduta ilícita envolvendo seus integrantes.

O episódio ocorreu no interior do 13º Regimento de Cavalaria Mecanizado, no centro de Pirassununga (SP). Conforme o boletim de ocorrência, a vítima teria sofrido um surto psicótico após passar pela sessão de tortura.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima precisou ser atendida no pronto-socorro local após as agressões e realizou exame de corpo de delito. O caso foi registrado como lesão corporal no 1° Distrito Policial de Pirassununga.

'Iniciação' ao serviço militar

De acordo com a defesa da vítima, o rapaz sofreu lesões na região posterior das coxas, nádegas e braço. Ele completava o primeiro ano de serviço obrigatório e seria transferido. Ao Estadão, o advogado da vítima disse os agressores falaram para a vítima que a violência seria uma espécie de "iniciação" ao serviço temporário, um "batismo" - e definido pelo grupo como algo "comum" naquela situação. A reportagem questionou o Exército sobre e aguarda retorno.

Ainda de acordo com o advogado, os cinco - quatro soldados e um cabo - teriam então abaixado as calças do soldado, tentando introduzir objetos entre as nádegas. O rapaz conseguiu se desvencilhar e sair do local, mas foi contido e agredido em outro depósito da unidade, com pedaços de palete e outros objetos, durante aproximadamente meia hora.

Já em casa, a vítima teve um surto psicótico e teria tentado se suicidar. Houve intervenção da polícia militar e o jovem foi socorrido pelo SAMU. Segundo a defesa, ele foi medicado e liberado na manhã de domingo, 19, e está em acompanhamento psicológico.