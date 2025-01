Nego doce! Benzinho esbanja charme ao mostrar novo visual e recebe elogio da mãe

Na última semana, Benjamim, filho da influenciadora Bia Ben, encantou a web ao exibir seu novo visual com tranças. O vídeo, publicado nas redes sociais de Bia, que acumula mais de 10 milhões de seguidores, mostra o pequeno cheio de charme e carisma. Com um sorriso maroto, Ben tira a durag e revela o penteado, enquanto a mãe, se derretendo de orgulho, não economiza nos elogios. "Caraca Benzinho, você tá muito gato", disse ela.

A cena rapidamente se tornou um sucesso, alcançando mais de 7 milhões de visualizações. Os internautas não perderam tempo e encheram os comentários de elogios ao estilo do garoto. "Ele entrou na fila da beleza 100x", brincou um seguidor. "O nego doce mais doce da internet", comentou outro, se derretendo pela fofura do pequeno.

Bia, conhecida por compartilhar momentos fofos e espontâneos com Ben, encantou mais uma vez seus fãs com esse registro. Com tranças ou não, Benjamim segue conquistando corações na web com seu jeito encantador e super estiloso. Assista!