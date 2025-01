Manifestantes fecham rua em protesto por falta de água na Zona Norte

Rio - Manifestantes fecharam, nesta segunda-feira (20), a Rua Clarimundo de Melo, em Quintino. O protesto aconteceu por causa da falta de água que afeta o bairro da Zona Norte. Segundo moradores, há regiões que estão há mais de 20 dias sem o abastecimento.

Nas redes sociais, alguns internautas disseram que estão sem água desde a terça-feira (14), enquanto outros, desde quinta-feira (16). "Devia ser crime num calor desse deixar pessoas sem água", criticou um usuário.

Registros mostram a via com barricadas feitas com caçamba de lixo, além de resíduos queimados. No início da tarde, a Polícia Militar informou que equipes da corporação estavam no local e estabilizaram a manifestação.

Procurada, a Águas do Rio reforçou que o reparo iniciado no último sábado (18) pela Rio+Saneamento, em Realengo, causou impacto no abastecimento da Zona Norte. A manutenção foi finalizada na manhã deste domingo (19) e está em retorno gradativo na região.

Até o momento, os bairros afetados pela falta de água são: Glória, Catete, Flamengo, Laranjeiras (partes), Santo Cristo, Gamboa, Saúde, Centro, Catumbi, Cidade Nova, Estácio e na Zona Norte da cidade, com exceção da Grande Tijuca.

A Rio+Saneamento foi procurada pela reportagem. O espaço está aberto para manifestações.