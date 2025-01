Exposição do MIS tem entrada gratuita no fim de semana do aniversário de São Paulo

O Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS) oferecerá entrada gratuita em para a exposição O Cinema de Billy Wilder. Os ingressos devem ser retirados apenas na bilheteria física do museu, para os dias 25 ou 26 de janeiro, últimos dias da mostra, quando possuem gratuidade.

A exposição homenageia o diretor Billy Wilder, dono de clássicos como Quanto Mais Quente Melhor, através da curadoria de André Sturm, diretor-geral do museu.

As interações contam com recriações de cenários e uma viagem através dos trabalhos mais influentes de Wilder, que destacam 13 de seus longas. A mostra também conta com fotografias de bastidores, cartazes, objetos de cena e figurinos originais.

Serviço:

O que: Exposição 'O cinema de Billy Wilder'

Quando: 25/1, das 10h às 20h e 26/1, das 10h às 18h;

Onde: Museu da Imagem e do Som (MIS) - Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo;

Quanto: gratuito (ingressos devem ser retirados na bilheteria física no dia da visita)