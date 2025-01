Dom Orani falou sobre a data aos fiéis

Ao sair da Igreja dos Capuchinhos, Dom Orani resumiu a mensagem de São Sebastião aos fiéis cariocas. "Estamos no ano do jubileu. Precisamos falar de esperança, e São Sebastião é um belo exemplo de esperança. De não desanimar, não desacreditar. Creio que ele é um exemplo para todos os cariocas para que tenham sempre esperança e continuem a acreditar em São Sebastião", destacou.

No Festival Àgbàdo - que tende a ser incluído no calendário oficial do Museu da República, segundo a direção da instituição -, a Iyalode Ojewunmi Rosângela D'Yewa, presidente do Afrikerança e idealizadora do evento, encerrou exaltando o porquê de a festividade acontecer naquele local.

"O festival é uma forma de a gente lutar por nossos espaços e ser respeitado pela nossa fé. E fazer aqui no museu é uma resposta que nossos ancestrais estão dando, porque daqui saíam as ordens para prender nosso povo. O ancestral conseguiu abrir as portas do museu para a gente ser recebido".