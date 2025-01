Tiros, pânico e correria

Um suspeito morreu, outro foi baleado e um turista paraguaio ficou ferido, na noite de domingo, depois que um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto. O caso aconteceu no restaurante Madero da Avenida do Pepê, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ação provocou correria e pânico entre os clientes que estavam no estabelecimento.

Segundo relatos, dois criminosos em uma motocicleta tentaram assaltar um casal que jantava em uma mesa na área externa do restaurante. Em depoimento, o policial civil relatou que, ao perceber a movimentação, tentou interceptar os bandidos. No entanto, um deles apontou a arma contra o agente, que atirou e feriu a dupla. Um dos assaltantes não resistiu e morreu no local.

A ação provocou correria no restaurante e no tumulto, o turista paraguaio Matias Arias, de 29 anos, que tem síndrome de Down, acabou caindo e batendo a cabeça. A vítima sofreu um corte na testa, que precisou ser enfaixada e, junto com o suspeito baleado, foi socorrida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde deles.

Ao 'Bom Dia Rio' da TV Globo, um primo do turista, o também paraguaio Cesar Amarilla, contou que eles jantavam com familiares, quando ouviram os disparos e a confusão teve início.

"Estávamos jantando entre quatro familiares e havia 20, 30 pessoas aqui fora e começou os disparos. Eu não quero mais vir pra cá, é muita insegurança", desabafou o turista.