Justiça determina prisão do suspeito

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) decretou ontem a prisão do policial civil. A Justiça determinou a prisão temporária de 30 dias do acusado pela morte do assessor e empresário. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza buscas pelo agente, que é investigador da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Na decisão, o juiz Orlando Eliazaro Feitosa considerou os depoimentos das testemunhas, entendendo que o crime ocorreu por uma discussão banal.

"Acrescento pelos relatos colhidos durante a investigação que a agressão contra a vítima foi motivada por discussão banal e com extrema desproporcionalidade, o que indicia que o representado é extremamente violento, além disso se encontra na posse de uma arma de fogo, podendo de fato, ameaçar outras testemunhas e frustrar a investigação", comentou.