'Arma na cara'

O cantor Nego do Borel, de 32 anos, relatou ter sofrido uma tentativa de assalto no domingo ao lado da Praça Varnhagen, um dos pontos mais movimentados da Tijuca, Zona Norte do Rio. Em vídeos publicados nas redes sociais, o artista afirmou que bandidos apontaram uma arma para o seu carro, mas recuaram ao perceberem que estavam roubando o famoso.

Nego do Borel contou que, ao perceber a aproximação dos criminosos em uma moto, abaixou o vidro do veículo e se identificou, o que mudou o comportamento deles.

"Acho que ele ia pegar o meu Rolex, ele já tinha pego meu telefone e acho que ia pegar meu carro também, mas ele viu que era eu. Aí, ele arregalou o olho, foi andando para trás, com a arma apontada para minha cara. Ele deu o meu telefone pro outro, e esse outro ficou olhando para mim parado. Aí eu pensei: 'Cara, será que eles querem me matar? O que vai acontecer?'", disse ontem nas redes sociais.

E então, os homens ficaram sem reação, segundo o artista. "Aí ele queria devolver o telefone, olhando para mim para devolver. Aí eu falei: 'Bota no chão que eu pego meu telefone'. Eu saí do carro, ele botou o celular no chão e foram embora. Não me roubaram", explicou o cantor.