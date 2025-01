Jovem mostra como "gourmetizar" um dia de praia sem gastar muito

Nesta segunda-feira (20), a estudante Amanda Chaves conquistou a web ao publicar um vídeo no TikTok, onde revela como se organiza para um dia de praia com petiscos deliciosos. Com mais de 400 mil visualizações, Amanda preparou pratos irresistíveis, como linguiça acebolada, pão de queijo e batata calabresa, tudo com um toque caseiro que deixa qualquer um com água na boca.

O vídeo gerou diversas reações entre os internautas. “Se não tem dinheiro, por que vai à praia?”, questionou um seguidor. “Praia para mim é só água, o resto fico longe”, comentou outro. “O que você gastou comprando esses ingredientes dá para comprar comida na praia”, afirmou um terceiro.

Apesar das críticas, Amanda mostrou que é possível curtir a praia sem gastar muito. Em tempos de inflação, quando os preços dos alimentos estão mais altos, ela demonstrou que preparar as refeições em casa é uma ótima opção. Muitos itens vendidos nas praias, como picolés, podem custar até R$40, e a água de coco já ultrapassa os R$10.

Com o aumento do custo de vida, uma refeição simples à beira-mar pode sair bem mais cara. No entanto, Amanda provou que é possível aproveitar o dia com boa comida e sem pesar no bolso. O vídeo viralizou não só pela criatividade e sabor, mas também pela ideia de curtir a praia de maneira econômica. Assista!