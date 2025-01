Jovem baleada pela PRF volta a falar e escreve novo bilhete

"Voltei a falar com dificuldade. Me sinto uma criança aprendendo tudo de novo, mas de modo doloroso", escreveu.



A carta foi divulgada pela irmã da jovem nas redes sociais. Na última quinta-feira (17), ainda sem conseguir falar, Juliana Rio - Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na véspera de Natal (24), escreveu um novo bilhete à família nesta segunda-feira (20). Internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias, na Baixada Fluminense, ela já respira sem aparelhos e apresenta melhora progressiva a cada dia."Voltei a falar com dificuldade. Me sinto uma criança aprendendo tudo de novo, mas de modo doloroso", escreveu.A carta foi divulgada pela irmã da jovem nas redes sociais. Na última quinta-feira (17), ainda sem conseguir falar, Juliana escreveu um outro bilhete pedindo por Justiça : "Só Deus e eu sabemos o que estou passando", disse.

Nos últimos dias, a jovem conseguiu completar o processo de desmame, não dependendo mais do suporte de ventilação mecânica, nem para fisioterapia respiratória.



De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira (21), ela está acordada, lúcida, interagindo bem e se comunicando; realizando fisioterapia respiratória e motora, onde segue conseguindo caminhar com auxílio. Além disso, do ponto de vista neurológico, Juliana não apresentou novos sintomas e está em processo de reabilitação.



Apesar disso, ela segue em terapia intensiva, em acompanhamento pelo serviço de neurocirurgia, psicologia, em conjunto com equipe multidisciplinar, e sem previsão de alta do CTI.