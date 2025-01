Grupo de 15 homens é flagrado em praia fazendo 'surubão' em Búzios

Rio - Um grupo de pelo menos 15 homens foi flagrados praticando sexo explícito na Praia Olho de Boi, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Os envolvidos estavam espalhados sobre pedras rochosas, em plena luz do dia, e foram filmados por uma pessoa que sobrevoava o local a bordo de um helicóptero. A Polícia Militar disse que reforçar o policiamento na região é inviável por causa da localização. O caso aconteceu no domingo (19).

Praia Olho de Boi é usada por naturistas como praia de nudismo, por ser de difícil acesso Divulgação



O vídeo, publicado nas redes sociais na tarde de domingo, viralizou em poucas horas. A região é conhecida pela prática de nudismo e está localizada em uma área de difícil acesso e afastado das praias mais populares. Só é possível chegar nesta praia por meio de trilha ou via embarcações. O vídeo, publicado nas redes sociais na tarde de domingo, viralizou em poucas horas. A região é conhecida pela prática de nudismo e está localizada em uma área de difícil acesso e afastado das praias mais populares. Só é possível chegar nesta praia por meio de trilha ou via embarcações.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência e negou que o policiamento esteja sendo reforçado. "Se torna inviável o emprego de policiamento reforçado no local por razões que não sejam diretamente envolvidas com a Segurança Pública. O fato citado deve ser alvo de investigação pela autoridade policial competente", disse a corporação por meio de nota. A Polícia Civil ainda não informou se investiga o caso.

O ato obsceno, que consiste em uma manifestação sexual em local público ou aberto ao público, ofendendo o pudor médio da sociedade, é definido como crime pelo artigo 233 do Código Penal. A pena para esse delito varia de três meses a um ano de detenção ou multa.

'Surubão no Arpoador'