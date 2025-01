Vídeo: atirador abre fogo contra grupo em Madureira e acerta homem no pescoço

Um homem foi baleado no pescoço após um atirador, na garupa de uma motocicleta, abrir fogo contra um grupo de pessoas em Madureira, Zona Norte, na noite desta segunda-feira (20). O caso ocorreu na Rua Capitão Macieira, durante uma confraternização de moradores.



O tiroteio foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver um homem na garupa de uma motocicleta entrando na rua, sacando a arma e atirando três vezes em direção ao grupo. "Vai morrer da 'Jagatál'. É o mais novo", grita o autor dos disparos.

Veja o vídeo:

Bandidos atiram contra moradores em rua de Madureira, na Zona Norte. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (20) e deixou uma vítima baleada.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/5OL1wXSKSz — Jornal O Dia (@jornalodia) January 21, 2025



Uma das vítimas foi atingida no pescoço e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira. De acordo com o comando do 9º BPM (Rocha Miranda), uma equipe foi acionada para a ocorrência. Moradores relataram que os tiros partiram de dois homens em uma motocicleta.



Relatos nas redes sociais apontam que os tiros teriam sido motivados por uma disputa entre gangues de bate-bolas da região. Os autores seriam de Marechal Hermes e buscavam atingir integrantes do grupo conhecido como Turma Jagatás.



O caso foi registrado na 29ª DP (Madureira).