Chuveirão, churrasco e inveja: vídeo mostra a combinação perfeita para sobreviver ao calor Carioca

Na última segunda-feira (20), a empreendedora Robertha Gurjão causou um verdadeiro alvoroço na internet ao compartilhar um vídeo no TikTok. O que parecia ser apenas uma cena simples de churrasco em casa, na Baixada Fluminense, se transformou rapidamente em um fenômeno viral. No registro, um senhor (provavelmente seu pai ou algum parente próximo) aparece se refrescando debaixo de um chuveirão improvisado enquanto o cheiro do churrasco se espalha pela casa.

Com mais de 100 mil visualizações, o vídeo gerou uma onda de comentários divertidos e, claro, o que mais chamou a atenção foi a inveja de muitos internautas, que comentaram que gostariam de estar no lugar do senhor, curtindo o calor de forma tão refrescante. “Hoje eu conheci a inveja”, brincou uma seguidora. “O único jeito de sobreviver a esse calor é exatamente assim”, comentou outra.

Essa cena viralizou ainda mais porque o Rio de Janeiro está enfrentando uma onda de calor intenso, com temperaturas que podem chegar aos 40°C nesta semana. E, enquanto muitos estão suando sob o calor, o senhor está "no ponto", curtindo o melhor dos dois mundos: um churrasco delicioso e um banho de chuveiro refrescante. Assista!