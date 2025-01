Xuxa é internada em São Paulo e passa por cirurgia no joelho

A apresentadora Xuxa Meneghel foi internada nesta terça-feira, 21, no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para realizar uma cirurgia no joelho. Segundo a assessoria de imprensa da artista, o procedimento realizado foi uma artroscopia de joelho que já estava agendada.

Xuxa, que se prepara para embarcar em uma nova turnê, optou pela cirurgia para ter tempo hábil de recuperação até o segundo semestre - quando os shows de A Última Nave se iniciam. "Ela está se prevenindo", afirmou Tatiana Maranhão, assessora da apresentadora.

Em comunicado, o hospital informou que a cirurgia foi concluída com sucesso e que Xuxa deve receber alta na tarde desta quarta-feira, 22.

"O Hospital Vila Nova Star, da Rede D'Or, informa que a apresentadora Xuxa Meneghel foi submetida nesta terça-feira (21) a uma artroscopia de joelho, que já estava previamente programada. O procedimento durou cerca de 20 minutos, sem intercorrências. A paciente encontra-se bem, caminhando e se alimentando normalmente".

No segundo semestre de 2025, Xuxa volta aos palcos com sua turnê A Última Nave. Para celebrar os 40 anos de carreira, a apresentadora percorrerá o Brasil com apresentações das canções que marcaram a infância de muitas pessoas.