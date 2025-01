Operação mira empresa que revendeu carne estragada na enchente de Porto Alegre

Rio - Uma empresa de Três Rios, no Sul do estado, investigada por comercializar carne bovina estragada, que ficou submersa nas enchentes de Porto Alegre, em 2024, é alvo de uma operação da Delegacia do Consumidor (Decon) nesta quarta-feira (22). O grupo é acusado de ter vendido 800 toneladas do alimento. Na ação, um homem foi preso em flagrante.



De acordo com as investigações, que contaram com o apoio da Decon do Rio Grande do Sul, no período de maio a junho do ano passado, os sócios do estabelecimento compraram as carnes, que ficaram por muitos dias debaixo d’água, alegando intenção de fabricação de ração animal.



No entanto, as carnes foram vendidas para outras empresas, com lucro de mais de 1.000%. Ainda na operação, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos. Em um dos locais, foram encontrados produtos em más condições de conservação e higiene.



Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos, com alcance em todo o país.