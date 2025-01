Polícia Civil investiga morte de homem deixado em rua movimentada na Zona Norte

Rio - A Delegacia de Homicídios investiga a morte de um homem cujo corpo foi deixado na Avenida Clarimundo de Melo, em Cascadura, Zona Norte. Antes da chegada da perícia, imagens compartilhadas nas redes sociais mostravam o corpo da vítima enrolado em um cobertor, no meio da calçada. O caso aconteceu na terça-feira (21)

Segundo relatos publicados na internet, o homem teria morrido durante uma troca de tiros entre traficantes do Morro do Fubá, que é dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), e criminosos de comunidade rival.

A tentativa de "baque" seria ordenada por bandidos do Complexo do 18, atualmente sob o domínio do Comando Vermelho (CV).

A Polícia Militar informou que PMs do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para o local, na esquina das ruas Clarimundo de Melo e Do Souto, onde o corpo foi deixado. Em seguida, os agentes isolaram o local para a perícia da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, não houve operação na comunidade do Fubá, mas o policiamento foi intensificado na região.