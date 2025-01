Foi aprovada no Enem

A professora Monique Medeiros, presa preventivamente pela morte do filho Henry Borel, foi aprovada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para estudar Filosofia. Em nota, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que ela só poderá cursar mediante uma decisão judicial, já que está detida provisoriamente.

Monique está na Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. Além do homicídio, ela responde por tortura, falsidade ideológica, coação no curso do processo e fraude processual. O ex-vereador Jairo Souza, o Dr. Jairinho, padrasto de Henry, também está preso pela morte do menino. Os dois aguardam o júri popular.

Em maio do ano passado, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, manter a prisão preventiva de Monique, que está presa desde então.