Episódio lembrou o caso do 'Tio Paulo' do ano passado

Um episódio semelhante repercutiu em todo o país em abril do ano passado, quando Érika de Souza Vieira Nunes, que levou o cadáver do tio, Paulo Roberto Braga, para tentar pegar um empréstimo de R$ 17 mil, em uma agência bancária em Bangu, na Zona Oeste. O caso ficou conhecido como 'Tio Paulo'.

A mulher entrou com o cadáver em uma cadeira de rodas e 'falou' com o tio normalmente, pedindo inclusive para que Paulo assinasse o documento que autorizava o recolhimento do dinheiro. Funcionários da agência bancária desconfiaram e chamaram equipes do Samu. Contrariando o que a mulher falou, os agentes identificaram que Paulo teria morrido há cerca de duas horas.

Em depoimento, Érika alegou que Paulo chegou vivo ao banco e que parou de responder no momento do atendimento. Ela responde pelos crimes de estelionato e vilipêndio de cadáver em liberdade.