Thiago Yyoo tá chegando! Cantor promete botar todo mundo pra dançar em Rio das Ostras

Rio das Ostras - Pode comemorar, galera! Thiago Yyoo, o comandante das multidões, está confirmado no Sesc Verão de Rio das Ostras. O cantor, que nunca deixa ninguém parado, vai agitar o palco principal no Camping Costa Azul no mesmo dia do show de Jammil e Uma Noites. Prepare o coração porque essa noite vai ser daquele jeito: inesquecível!



Thiago, que já é figurinha carimbada no Sesc Verão, promete um show cheio de hits que todo mundo adora cantar junto. Conhecido por transformar cada apresentação numa verdadeira festa, ele não esconde a animação: “Rio das Ostras é minha casa! Subir nesse palco é como reencontrar amigos. Podem esperar muita energia, alegria e música boa!”, garantiu.



E o festival não para por aí. A programação tá recheada de nomes de peso como Alcione, Samuel Rosa, Barão Vermelho e Lagum. Mas, com Thiago no comando, o público já sabe que a vibe vai ser única.



O show tá marcado para começar às 19h, então pode separar o look, chamar os amigos e se preparar pra uma noite épica. É festa, é música, é Thiago Yyoo no Sesc Verão!