Complexo da Pedreira é alvo de ação policial contra roubo de cargas e veículos

Rio - As polícias Civil e Militar realizam, nesta quinta-feira (23), a segunda fase da "Operação Torniquete" no Complexo da Pedreira, na Zona Norte. A ação tem como objetivo combater o roubo de cargas e veículos, além do cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão contra adolescentes infratores.

Até o momento, agentes do 41ºBPM (Irajá) apreenderam uma pistola na comunidade Beira-Rio, no interior do complexo. Na ação, um homem foi detido. A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna).



De acordo com investigações, a região, dominada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), foi identificada como um dos principais focos de roubo de cargas e veículos, com grande concentração de crimes nas comunidades da Quitanda e Arafat.

Além disso, o complexo também tem sido alvo de constantes invasões do Comando Vermelho (CV), que disputam o território com os traficantes rivais.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a "Operação Torniquete" que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, crimes que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e pagamentos a familiares dos bandidos. Desde setembro, já são mais de 320 presos, além de veículos e cargas recuperados.