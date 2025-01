Separados há dois meses

Separados desde novembro passado, o jogador Allan Souza e a influenciadora Jordana Holleben terão agora, pela frente, um litígio formal. O divórcio ainda não foi assinado e está longe de ser, principalmente após algumas atitudes do atleta. A decisão de se separar do jogador foi da influenciadora, logo depois de saber que havia sido cortada da lista de convidados dele na final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no dia 10 de novembro de 2024. Allan também proibiu que familiares de Jordana fossem ao estádio.