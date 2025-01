Jogador reduziu mesada da ex

O ex-casal tem uma mansão no condomínio Alphaville, na Zona Oeste. Allan quer que ela deixe o imóvel com os dois filhos menores e vá viver em Porto Alegre, onde a família de Jordana mora. Como ela está irredutível em deixar o Rio de Janeiro, onde mora há anos, Allan demitiu todos os funcionários que trabalhavam no imóvel para que ela seja "forçada" a sair. O jogador, que recebe cerca de R$ 1 milhão por mês no time rubro-negro, teria reduzido a mesada que dava a Jordana. O que destina à ex-mulher, hoje, cobre apenas 25% dos custos que ela tem com a casa, os filhos e o dia a dia.