EUA fora do acordo de Paris não prejudica plano de SP, diz secretária de Meio Ambiente

A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo, Natália Resende, afirmou, na quarta-feira, 22, que a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris não "prejudica nada" o planejamento climático estadual. A saída do acordo climático global foi um dos primeiros atos do segundo mandato de Donald Trump.

"A gente já tem uma política muito bem estabelecida, que vem fazendo com muita consistência", afirmou.

O recém-anunciado presidente da próxima Cúpula do Clima das Nações Unidas (COP-30), embaixador André Corrêa do Lago, adotou tom diferente. Para ele, haverá "impacto significativo" na preparação da conferência, que será realizada em Belém neste ano.

Especialistas têm apontado o risco de a saída americana frear os esforços globais contra a crise climática, diante do vácuo de liderança deixado pela União Europeia e a falta de consenso entre os países. Nesta semana, Tarcísio celebrou nas redes sociais a posse do presidente americano.

Questionada sobre se haveria contradição entre os anúncios do enfrentamento da mudança do clima e o apoio manifestado por Tarcísio, ela disse que uma política "robusta e clara" de combate às mudanças climáticas vem sendo desenvolvida desde o início do governo "perpassa posicionamentos, seja questões de Brasil ou de mundo, porque são políticas muito embasadas e técnicas que se sustentam".

Presidente da COP-30

Após ser anunciado como presidente da próxima Cúpula do Clima da ONU (COP-30), que será realizada em Belém, em novembro, o embaixador André Corrêa do Lago disse que a saída dos EUA do Acordo de Paris terá "impacto significativo" na preparação da conferência.

"Estamos todos ainda analisando as decisões do presidente Trump, mas não há menor dúvida que terá um impacto significativo na preparação da COP e na maneira como nós vamos ter que lidar com o fato de que um país tão importante está se desligando desse processo", disse Corrêa do Lago. Segundo ele, os EUA têm papel relevante não só por ser a maior economia do mundo, mas por ser um dos maiores emissores e por trazer respostas à mudança do clima por meio da tecnologia. Ele diz que o Brasil conversará com os EUA para organizar a saída do Acordo de forma "mais construtiva" .

