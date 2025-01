Barricadas e violência: jovem mostra o desafio de viver em áreas dominadas pelo tráfico

Nesta quinta-feira (23), um vídeo gravado por Natan Lopes, morador do bairro Centenário em Duque de Caxias, viralizou nas redes sociais, expondo a dura realidade de quem vive em áreas dominadas por criminosos. No registro publicado no TikTok, Natan mostra o momento em que remove uma barricada de ferro, que bloqueia a passagem de um ônibus da Viação Vera Cruz, para conseguir embarcar. “Tudo normal no RJ”, ironiza o jovem na legenda do post. O vídeo já acumulou mais de 500 mil visualizações, gerando repercussão sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores da Baixada Fluminense.

Nos comentários, internautas se mostraram surpresos e preocupados com a situação. “E quando não tem quem abrir? Pobre do motorista”, questionou uma seguidora. “E tem lugar que se você tirar a barricada ainda leva uns tapas”, revelou outra.

Essa cena é uma realidade comum em várias comunidades do Rio de Janeiro, onde o tráfico de drogas controla o cotidiano e impõe barreiras físicas, como as barricadas, para restringir a mobilidade e dificultar a presença de autoridades. As imagens feitas por Natan são um reflexo da insegurança e da falta de infraestrutura que afetam milhares de cariocas, tornando o direito de ir e vir com segurança um desafio diário. Assista!