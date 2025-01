Doca, procurado, mas não encontrado

Considerado um dos traficantes do alto escalão no CV e um dos criminosos mais procurados do Rio, Edgar Alves de Andrade completou ontem 55 anos. Doca, que batizou a sua quadrilha como 'Tropa do Urso', está à frente da comunidade.

Contra ele, há 24 mandados de prisão em aberto, dentre os crimes, ele é acusado do desaparecimento de três meninos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em 2021. No inquérito, uma testemunha afirmou que ouviu de Wille de Castro, o 'Stala', um dos executores, dizer que tinha permissão de Doca para cometer o crime. 'Stala' foi morto pelas mãos do próprio Doca, após o caso ganhar repercussão nacional.

Também ontem, por causa da operação. A Imperatriz Leopoldinense cancelou ensaio que ocorreria em sua quadra.