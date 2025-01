BBB 25: Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira 'descem do céu' em festa do reality

O trio sertanejo que comanda a festa do BBB 25, Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira fez uma "entrada triunfal" no evento nesta sexta, 24. Os três desceram em plataformas suspensas no início da apresentação após os brothers apertarem um botão que os revelou por trás de um pano vermelho.

Tierry, Gustavo e Luan começaram o show cantando o clássico Sinônimos, de Chitãozinho & Xororó e Ze Ramalho. Em seguida, emendaram Estou Apaixonado, de Daniel. O repertório ainda vai incluir os maiores hits dos artistas.

"Eu estou me tremendo de descer da plataforma", brincou Gustavo Mioto em determinado momento da apresentação. "Ali, eu atingia qualquer nota."

