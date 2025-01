Patrícia Poeta ensaia com professor na Sapucaí para desfile da Grande Rio

Rio - Patrícia Poeta, de 48 anos, está se dedicando para fazer bonito na Avenida no carnaval deste ano. Musa da Grande Rio, a apresentadora do "Encontro" ensaiou com um professor na Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira (24). Com um look nude coladinho, a jornalista exibiu as curvas e se jogou no samba. Carismática, ela também se divertiu bastante.

No último domingo (18), Patrícia participou do ensaio da escola. Na ocasião, ela apostou em um vestido verde bordado com seis mil canutilhos, franjas e plumas, inspirado na "Cabocla Jarina", uma das três princesas turcas citadas no samba-enredo da agremiação.

Neste ano, a Grande Rio apresenta na Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós" é desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora. A agremiação é a terceira a se apresentar na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março.