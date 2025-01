Carolina Dieckmann compartilha estrago que macacos fizeram na casa

Rio - Carolina Dieckmann, de 46 anos, contou aos mais de oito milhões de seguidores, neste sábado (25), que teve a casa invadida por macacos. Em um vídeo publicado no Instagram, a artista mostrou que os bichos espalharam a comida do Chilli, seu gato, e quebraram vidros.

"Ai que delícia. Os macacos entraram aqui, derrubaram a comida do Chilli, quebraram tudo. Que delícia, de sujeira, de vidro. Os macacos decidiram acordar no sábado e fazer m*. Por que você deixou eles entrarem, Chilli?", diz ela, exibindo os estragos, no vídeo.

Carolina está no elenco do remake de "Vale Tudo", com estreia prevista para março deste ano. Ela dará vida à Leila, que na versão original de 1988, foi interpretada por Cássia Kis.