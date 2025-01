PM é preso ao deixar comunidade na Baixada com dois fuzis e uma pistola

Um policial militar foi preso neste sábado (25), saindo da comunidade do Sapinho, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, portando um arsenal de armas.



O terceiro sargento Uarlei Braga da Silva foi abordado por uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) quando a PM fazia patrulhamento para reprimir roubos de veículos.



Durante a abordagem, a equipe encontrou dentro do veículo:



- Dois fuzis

- Uma pistola

- Carregadores de vários calibres

- Munições

- Uma capa de colete balístico

- Um cinto de guarnição

Agentes encontraram dois fuzis, uma pistola, capa de colete e munições no carro do PM Reprodução

Além do material apreendido, o policial transportava uma capa de colete balístico e um cinto de guarnição.



O terceiro sargento e o material apreendido foram levados para a 60ª DP (Campos Elísios). O agente foi autuado e a ocorrência registrada.



A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso e vai submeter o agente a um procedimento administrativo disciplinar, que avaliará sua permanência ou expulsão da corporação.