Fortes chuvas deixam rastro de estragos na Zona Oeste e Baixada

Uma forte tempestade com ventania e raios atingiu a Zona Oeste do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense no fim da tarde deste sábado (25).



Em Realengo, uma moradora flagrou o momento em que uma árvore foi arrancada do chão. A capital entrou no estágio 2 de alerta às 18h10, devido aos impactos provocados pela chuva.



Outra árvore caiu na Estrada do Outeiro Santos, na Taquara. A via está interditada em ambos os sentidos.



O Alerta Rio informou que o fenômeno está se deslocando pelo estado e pode afetar outras regiões nas próximas horas.



Entre 16h30 e 16h45, houve registro de chuva muito forte em Jacarepaguá/Tanque (15,6 mm). Também houve registros de chuva forte em outros pontos da cidade:



* Penha - 9,8 mm

* Piedade - 8,6 mm

* Madureira - 11,0 mm

* Jacarepaguá/Cidade de Deus - 6,8 mm

* Irajá - 6,6 mm

* Estrada Grajaú-Jacarepaguá - 3,2 mm (moderada)



Vento forte foi registrado no Aeródromo de Santa Cruz (59,3 km/h).



Nas redes sociais, moradores se assustaram com a força do vento e da chuva na Zona Oeste.



A previsão do tempo já havia alertado para a possibilidade de pancadas de chuva pontuais nos períodos da tarde e noite na cidade do Rio.



**Previsão do Tempo para o Rio de Janeiro**



* **Domingo (26):** Céu com nuvens, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. Calor, com máxima de 38°C e mínima de 23°C.

* **Segunda-feira (27) e Terça-feira (28):** Tempo instável, com nuvens predominando e possibilidade de chuvas fracas a moderadas, acompanhadas por ventos fracos a médios.