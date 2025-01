Impa lamentou morte de funcionário

Em nota, o IMPA lamentou a morte do funcionário. "Ele também contribuiu com o paisagismo do IMPA Tech, graduação do instituto localizada na Zona Portuária da cidade. Toda a comunidade IMPA, formada por pesquisadores, professores, alunos e funcionários, se solidariza com a família e os amigos do querido Carlos André Vasconcelos da Silva".

Antes da liberação do corpo, ainda no Instituto Médico Legal (IML), a família e Carlos estava desolada e indignada com a falta de segurança na cidade. "Mais um inocente trabalhador. Nego vive!" e "Desde 4h30 da manhã, vamos esperar mais o que?", questionavam.