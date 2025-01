Tristeza no adeus à vítima da Penha

O corpo do jardineiro Carlos André Vasconcelos, de 35 anos, foi sepultado sob forte comoção, ontem, no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio. O enterro começou por volta das 16h e contou com a presença de familiares e amigos do trabalhador. Revoltados com a morte brutal do jardineiro, eles voltaram a pedir por justiça.

Carlos foi morto com um tiro nas costas a caminho do trabalho, na manhã da última sexta-feira, próximo à estação do BRT da Penha. Na região, acontecia uma megaoperação das polícias Militar e Civil contra o crime organizado no Complexo do Alemão e da Penha. Na ação, outras quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas. Entre as vítimas, estão moradores das comunidades que foram atingidas em meio ao confronto entre policiais e traficantes da região.

Carlos deixa dois filhos, um menino, de 5 anos, e uma menina, de 11 anos, além da esposa. Ele era funcionário terceirizado e cuidava, desde o ano passado, dos jardins da sede do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.