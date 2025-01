Macacos invadem casa de Carolina Dieckmann e causam estragos na cozinha

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou com seus seguidores no Instagram os estragos causados por macacos que invadiram sua cozinha. A artista não revelou se o episódio aconteceu em sua casa no Rio de Janeiro ou nos Estados Unidos, onde também mantém residência.

Em uma série de vídeos publicados nos Stories, Carolina mostrou a bagunça deixada pelos animais, que, segundo ela, "quebraram tudo" e ainda derrubaram a comida de seu gato, Chilli.

"Ai que delícia. Os macacos entraram aqui, derrubaram a comida do Chilli... Quebraram tudo", comentou a atriz enquanto exibia o chão repleto de ração espalhada e cacos de vidro.

Entre uma limpeza e outra, Carolina ainda encontrou espaço para brincar com o próprio gato: "Por que você deixou eles entrarem, Chilli?"