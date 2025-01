Tragédia na Baixada: mulher morre e homem desaparece no Rio Guandu

Uma mulher morreu e um homem está desaparecido após serem arrastados pela correnteza do Rio Guandu na manhã deste domingo (26).



O acidente ocorreu na localidade conhecida como Prainha do Guandu, na altura do km 37 da antiga Estrada Rio-São Paulo.



Segundo testemunhas, um batismo de uma igreja evangélica estava sendo realizado no local quando a correnteza levou as duas vítimas.



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram o corpo da mulher sem vida às 14h15. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).



As buscas pelo homem desaparecido continuam com o apoio do Grupamento de Busca e Salvamento, além de helicópteros.



A ocorrência segue em andamento na 56ª DP (Comendador Soares).